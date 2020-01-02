Тирана, , 03:33 — REGNUM Эпицентр землетрясения магнитудой 4,2 единицы зафиксирован в Адриатическом море на расстоянии 10 км от побережья Албании, сообщает Геологическая служба США.

Колебания земной коры в указанном районе были зарегистрированы под утро 1 января (03:54 местного времени). Глубина залегания очага — 12,7 км. Эпицентр сейсмособытия расположен в том же районе, что и приведшеемесяц назад к большим жертвам землетрясение

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, в конце ноября 2019 года в результате землетрясения в Албании погибли 50 человек. Более двух тысяч жителей получили ранения.