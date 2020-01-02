Сакатекас, , 02:18 — REGNUM По меньшей мере 16 человек погибли в результате беспорядков в мексиканской тюрьме штата Сакатекас в последний день уходящего года, сообщает 1 января The New York Times.

По информации местных СМИ, поводом для вспышки насилия стал организованный руководством тюрьмы 31 декабря футбольный матч между заключенными. Разгоревшаяся во время игры драка переросла в побоище, жертвами которого стали не менее 16 человек. Охрана тюрьмы в течение трех часов не могла взять ситуацию под контроль.

Во время расследования инцидента были обнаружены четыре пистолета, которые, предположительно, могли быть переданы родственниками во время посещения.

Инцидент стал последней вспышкой насилия в тюрьмах Мексики в 2019 году. В октябре ушедшего года шесть заключенных погибли в тюрьме центрального штата Морелос.