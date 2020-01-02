Волжский, Волгоградская область, , 01:39 — REGNUM Новогодние праздники омрачились дракой в городе Волжском Волгоградской области, где пришедшие на новогодний праздник горожане завязали драку с участвующим в городском представлении дедом Морозом и его коллегой. Снятое с мобильного телефона видео распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, как несколько молодых людей вышли на импровизированную сцену и начали танцевать и толкать ведущего в костюме деда Мороза. «Уважаемая полиция! Тут один товарищ очень хочет с вами познакомиться. На сцену!», — призвал стражей порядка в микрофон дед Мороз, после чего завязалась драка с участием дебоширов, актеров и зрителей, пытавшихся собственными силами урезонить нетрезвых молодых людей. После того, как драчуны были выведены с места происшествия празднование было продолжено, но дед Мороз попросил правоохранителей не уходить далеко.