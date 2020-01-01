Магас, , 23:39 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскрыл подробности совершения нападения на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом 1 января на заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии.

По словам главы республики, одним из напавших на пост ДПС был охранник Центра культурного развития в Магасе, учреждения культуры, которое ежедневно посещают десятки детей и в стенах которого проходят массовые мероприятия.

«Соберите комиссию и проверьте службы охраны школ, больниц, всех без исключения объектов. И это должно быть на регулярной основе», — цитирует Интерфакс Калиматова.

Он отметил, что второй злоумышленник завладел служебным транспортным средством, которое, по предварительным данным, принадлежала родственнику одного их из них. В связи с этим глава Ингушетии потребовал провести проверку всего служебного автотранспорта, назначить за каждой автомашиной ответственного, а также найти всех причастных к преступлению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.

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