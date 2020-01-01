Магас, , 23:23 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе. Об этом 1 января на заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии.

«Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка», — цитирует Интерфакс главу республики.

Он подчеркнул, что халатные действия привели к убийству сотрудника полиции в центре города. В связи с этим Калиматов потребовал от руководителей правоохранительных органов пересмотреть свое отношение к выполнению своих служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения двух злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов.

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