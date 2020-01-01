Камышлов, Свердловская область, , 21:07 — REGNUM В Свердловской области сотрудник правоохранительных органов застрелил напавшего на него с монтировкой мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 1 января сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел в городе Камышлов. Участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы выехали на место жительства женщины, которая написала заявление в полицию о том, что ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, избивает ее.

По прибытии место на сотрудников полиции напал мужчина, вооруженный монтировкой. Полицейский произвел устное предупреждение, а также предупредительный выстрел в воздух. По предварительной информации, табельное оружие было применено правомерно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения двух злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов.

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