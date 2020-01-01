Москва, , 20:00 — REGNUM Правоохранительные органы Москвы нашли пропавшую ранее 7-летнюю девочку, об этом 1 января сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестная женщина похитила ребенка в ночь с 31 декабря на 1 января. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Отмечается, что ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает, в настоящее время сотрудники правопорядка ведут разбирательство в отношении произошедшего инцидента.

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