Магас, , 19:10 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения двух злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе, в результате которого погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом 1 января сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападавшие были обезврежены. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, двоих сотрудников полиции, которые получили серьезные ранения в результате нападения на пост ДПС в Магасе 31 декабря, решено перевезти в Москву в одну из лучших клиник.

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