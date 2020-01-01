Великий Новгород, , 17:13 — REGNUM На федеральной трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области на 11 месяцев закрыли для большегрузных автомобилей мост через реку Волхов на 524 км автомагистрали. Как сообщили ИА REGNUM в Упрдор «Россия», такие меры вызваны предаварийным состоянием моста.

«Запрещено движение по мосту грузовых транспортных средств общей массой более 22 тонн по обеим полосам и грузовых транспортных средств по правой полосе», — отметили в ведомстве.

Ограничения будут действовать с 1 января по 1 декабря 2020 года.