Черкесск, , 16:34 — REGNUM Рождественскую мечту девятилетней девочки из австрийского города Зальцбурга исполнил житель Карачаево-Черкесии, на которого упал гелиевый шарик в запиской ребёнка к Санта-Клаусу. Об этом 1 января сообщает Mash.

Шарик с посланием сказочному зимнему волшебнику упал с неба на жителя села Красный Курган. Мужчина нашёл переводчика и выяснил, что хотела получить в подарок девочка.

Оказалось, что жительница Зальцбурга хотела получить от Санта-Клауса в подарок праздничное платье, палатку в виде замка и скутер. Мужчина рассказал о шарике с письмом знакомым и было принято решение исполнить мечту ребёнка.

Люди, узнавшие о письме, очень быстро собрали деньги, на которые были куплены подарки. После этого подарки послали в Австрию, приложив послание для Санта-Клауса с просьбой вручить их автору письма. После исполнения своей мечты девочка сообщила, что собирается выучить русский язык.

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