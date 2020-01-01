Оренбург, , 16:28 — REGNUM В Оренбурге в садовом некоммерческом обществе «Медик» жители коттеджей более пяти часов провели без электричества и теплоснабжения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отключение света произошло в районе 13:00 местного времени (11:00 мск). Первоначально, энергетики пообещали возобновить энергоснабжение в 18:00, позднее — к 19:00. Свет в домах появился в 18:15.

В ожидании электроподачи и с наступлением темноты люди были вынуждены зажечь свечи и ужинать в «романтических» условиях. Жители коттеджей, где не газовые, а индукционные плиты, довольствовались холодными блюдами.

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