Джакарта, , 16:24 — REGNUM Около 13 тысяч человек было эвакуировано в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в столице Индонезии, Джакарте. Об этом 1 января сообщает агентство «Синьхуа».

Как минимум в 90 районах Индонезии наводнения, вызванные сильными дождями, которые обрушились на страну в канун нового года, привели к разливам рек. Пострадала столица Индонезии, Джакарта и районы, прилегающие к ней.

Государственная компания электроснабжения PLN для предотвращения различного рода происшествия отключила подачу электроэнергии в 724 районах в столичной зоне. Власти эвакуировали около 13 тысяч человек. Всего в Джакарте и городах-спутниках проживает около 30 тыс. человек.

Из-за наводнений была нарушена работа общественного транспорта, прервано движение поездов на некоторых участках железной дороги. Был закрыт один из аэропортов в Джакарте, обслуживавший военные и коммерческие рейсы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв наводнения в Индонезии достигло девяти человек.

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