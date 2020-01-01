Джакарта, , 15:41 — REGNUM Число жертв наводнения в столице Индонезии, городе Джакарта возросло до девяти человек, об этом 1 января сообщает Agence France-Presse.

Власти региона вынуждены были эвакуировать тысячи человек в канун нового года в связи с угрозой их жизням.

Проливные дожди привели к крупнейшему за последние годы наводнению в Джакарте. Стихия привела к затоплению тысяч жилых домов. Власти города отключили электричество и системы водоснабжения, в целях минимизации жертв среди местного населения.

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