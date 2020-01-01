Киев, , 15:39 — REGNUM В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В результате чего двое человек получили огнестрельные ранения, трое — получили травмы. Об этом 1 января со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание «Главком».

Происшествие произошло около 4:30 (5:30 мск) по адресу улица Великая Васильковская 145/1. В результате массовой драки двое были доставлены в лечебные учреждения с огнестрельными ранениями, а трое — с травмами грудной клетки, лица и головы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе в новогоднюю ночь сотрудникам правоохранительных органов пришлось пуститься в погоню и применить огнестрельное оружие, чтоб задержать злоумышленников.