Одесса, Украина, , 15:38 — REGNUM В Одессе в ночь на 1 января сотрудникам правоохранительных органов для того, чтоб остановить автомобиль с нарушителями пришлось прибегнуть к погоне и стрельбе. Об этом 1 января сообщает местное издание «Думская».

По сообщению очевидцев данный инцидент имел место в центральной части города, а именно — на Итальянском бульваре, приблизительно около 2:00 (3:00 мск). На требование сотрудников полиции остановиться нарушители не реагировали, потому полицейским пришлось задействовать огнестрельное оружие и пробить у автомобиля нарушителей два колеса. После чего произошло задержание нарушителей.

Издание также опубликовало видео, фиксирующее момент задержания сотрудниками полиции находившихся в автомобиле лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве на местном рынке в результате стрельбы ночью были повреждены несколько киосков.

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