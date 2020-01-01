Хабаровск, , 15:24 — REGNUM В Хабаровске в новогоднюю ночь «заминировали» главную площадь. Сообщение о взрывном устройстве поступило через 10 минут после наступления Нового, 2020, года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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К площади немедленно были стянуты оперативные силы — 129 сотрудников различных спецслужб, 8 единиц техники. За 40 минут оперативники проверили всю площадь и никакого взрывного устройства не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о минировании захлестнула Дальний Восток. «Минируют» ТРЦ, школы, детсады, вузы, аэро-, авто‑ и жд-вокзалы, административные здания.