Дамаск, , 15:32 — REGNUM Как минимум три человека погибли, в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля в сирийской провинции Ракка. Об этом 1 января сообщил сирийский государственный телеканал «Аль-Ахбар».

По предварительной информации. взрыв произошёл на севере провинции в поселении Сулюк в 520 км от Дамаска.

В результате взрыва погибли три мирных жителя, ещё четверо получили ранения.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десятках случаев нарушения режима перемирия в сирийской зоне деэслакации «Идлиб».

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