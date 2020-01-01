Магас, , 15:08 — REGNUM Двоих сотрудников полиции, которые получили серьезные намерения в результате нападения на пост ДПС в Магасе, решено перевезти в Москву в одну из лучших клиник. Об этом сегодня, 1 января, сообщают СМИ Ингушетии со ссылкой на источник в следственных органах республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 31 декабря на пост ДПС, расположенный при въезде в Магас, было совершено нападение. Вооруженная холодным оружием группа подъехала к посту ДПС и атаковала полицейских.

Ранения получили трое сотрудников полиции, а также один из нападавших, по которому был открыт огонь.

Двух пострадавших полицейских решено перевезти на лечение в Москву.