Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 15:14 — REGNUM В посёлке Охотск Хабаровского края в новогоднюю ночь разыгрался сильный шторм. Нагонная морская волна затопила дома жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От стихии сильно пострадали районный центр Охотск, посёлки Морской и Иня. Морская вода зашла во дворы и дома. Жители Охотска сообщают о бедствии в социальных сетях, телеграм-канал Охотска — «ПлОхотск» — разместил фото залитых ледяной водой улиц и дворов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил оперативно докладывать о ситуации в самом отдалённом и северном муниципалитете. Обстановка осложняется ещё и тем, что в Охотском районе мороз, до — 7 градусов, сильный снег и ветер до 21 м/сек.

Губернатор поручил развернуть пункт временного размещения:

«Людям, чьи дома оказались затоплены — оказать помощь, если это потребуется. Сейчас районными властями развернут ПВР в Охотске. Всем пострадавшим будет оказана помощь для ремонта жилья или приобретения нового», — написал Сергей Фургал в своем Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, свирепые шторма каждый год доставляют Охотску много бед сносят целые улицы. На строительство дамбы, по словам местного руководства, нужен миллиард рублей. Таких денег никто Охотску, по их мнению, никогда не даст. Жители Охотска борются со стихией подручными средствами: вбивают в берег моря бревна, которые хоть немного «гасят» силу волн.