Донецк, , 15:34 — REGNUM В минувшую ночь пять киевских силовиков погибли, шесть — получили ранения. Об этом 1 января сообщается в заявлении официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Один военнослужащий 55-й бригады совершил суицид, в остальных случаях военнослужащие получили ранения и погибли в результате неосторожного обращения с оружием и боевыми припасами «в ходе салютования в честь наступления Нового года».

«Наибольшее количество потерь в 128-й бригаде, где один боевик погиб и один получил ранения в результате разрыва реактивной противотанковой гранаты. В 10-й, 28-й, 56-й бригадах по одному погибшему, в 92-й бригаде двое раненных, в 58-й и 59-й бригаде — по одному раненному», — сообщается в Народной милиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики восемь боевых припасов.

Читайте также: Боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня — ДНР