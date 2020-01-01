Донецк, 1 января 2020, 15:34 — REGNUM В минувшую ночь пять киевских силовиков погибли, шесть — получили ранения. Об этом 1 января сообщается в заявлении официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Один военнослужащий 55-й бригады совершил суицид, в остальных случаях военнослужащие получили ранения и погибли в результате неосторожного обращения с оружием и боевыми припасами «в ходе салютования в честь наступления Нового года».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики восемь боевых припасов.
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