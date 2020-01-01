Канберра, , 15:30 — REGNUM Число жертв мощных лесных пожаров достигло 17 человек в Австралии. Об этом 1 января сообщает Associated Press.

Больше всего людей погибло при пожарах в штате Новый Южный Уэльс. Здесь жертвами огненной стихии стали 15 человек, ещё два человека погибли в штате Виктория. Среди погибших есть пожарные-добровольцы, четыре человека числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил 176 жилых домов, более 50 тыс. жителей остались без электроэнергии. На 1 января в штате были зарегистрированы более 100 очагов возгорания.

Часть дорог в регионах, на территории которых бушуют пожары, отрезана огнём так, что пожарным пришлось подключить к доставке продуктов, воды и топлива корабли ВМС Австралии и военную авиатехнику. С огнём борются около 3,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, в том числе 90 самолетов.

На территории штата Виктория особенно сложная обстановка остаётся в городе Маллакоота. Здесь около пяти тысяч жителей вынуждены были бежать из города на пляж, спасаясь от пожара. Всего на территории штата огнём охвачено более 675 тыс. га леса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в тушении лесных пожаров в Австралии задействованы корабли ВМФ и вертолёты.

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