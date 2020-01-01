Псков, , 14:44 — REGNUM Новогодние праздничные гуляния в Псковской области собрали более 21 тыс. человек и завершились без происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 января, в пресс-службе управления МВД Росиси по региону.

Самые массовые мероприятия прошли в Пскове. «Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе в ночь на 1 января состоялось 85 различных мероприятий, общественный порядок и безопасность обеспечивали более 500 полицейских, 69 народных дружинников, 12 представителей частных охранных организаций и 35 сотрудников Росгвардии.

Ранее начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Антон Перук сообщал, что в новогодние каникулы в регионе запланировано около 650 культурно-массовых мероприятий. Ожидается, что в них примут участие порядка 140 тыс.человек. Безопасность во время новогодних праздников будут обеспечивать более 1,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов, дружинников и частных охранных организаций.