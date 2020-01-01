Ишим, Тюменская область, , 14:44 — REGNUM В тюменском городе Ишиме водитель SsangYong сбил в новогоднюю ночь двух подростков. Один несовершеннолетний получил травму бедра, другой — в коме, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Наезд на пешеходов произошёл 1 января 2020 года в 2:45 по местному времени возле дома № 69А по улице Ялуторовской. Пострадавшие пешеходы 2004 года рождения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском городе Балабаново автомобиль Hyundai Solaris вечером 31 декабря наехал на двух мальчиков пяти и шести лет, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Оба ребёнка госпитализированы.

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