Аддис-Абеба, , 15:30 — REGNUM Глава полиции эфиопского города Мотта задержан по обвинению в халатности, повлекшей за собой поджог рядя религиозных и гражданских объектов, об этом 1 января сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечает издание, главе местного правоохранительного учреждения не удалось предотвратить поджог мечети, церкви, а также ряда магазинов.

Инцидент привел к столкновению между мусульманами и христианами города. Как подчеркнули чиновники государства, данный акт был направлен на подрыв стабильности, основанной на дружбе между религиозными общинами страны.

Напомним, на прошлой неделе в результате нападения экстремистов было сожжено четыре мечети, один христианский храм, а также несколько магазинов, принадлежащих мусульманам. Ведется следствие.

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