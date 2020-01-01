Кизел, Пермский край, , 14:35 — REGNUM В Кизеле Пермского края совершено ограбление ювелирного салона. Вооруженные налётчики вынесли золотые украшения на 2,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, двое вооруженных газовым пистолетом мужчин в масках ворвались в магазин и приказали продавцам сесть на пол. Разбив молотком витрины, злоумышленники забрали массивные ювелирные изделия и скрылись.

Вес похищенных украшений составил примерно два килограмма, а стоимость ювелирных изделий — 2,6 млн рублей.

По горячим следам налётчиков задержали. Ими оказались ранее судимые 18-летний и 42-летний местные жители.

Оружие и похищенные драгоценности изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанные мужчины взяты по стражу.