Ватикан, , 14:40 — REGNUM Папа Римский Франциск ударил по руке женщину во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом 1 января сообщает Reuters.

Инцидент произошёл в момент, когда понтифик шёл на большую рождественскую сцену, приветствуя паломников, стоявших за заграждением. Папа протянул руку, чтобы дотронуться до ребёнка, который тянулся к нему за благословением, после чего отвернулся, чтобы продолжить путь к сцене.

Одна из женщин протянула руку к понтифику, вцепилась в него и резко дёрнула к себе. Папа вырвался и, раздражённый назойливостью, ударил её по руке. После этого подошла охрана.

Видеозапись инцидента была опубликована рядом СМИ. Часть пользователей сети при этом поддерживает папу Римского, отмечая, что он пожилой человек и женщина, схватив за руку, могла причинить ему боль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рождественском послании «городу и миру», которое озвучил папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.

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