Одесса, Украина, , 14:53 — REGNUM В Одессе в общежитии политехнического университета, расположенного по адресу улица Маршала Говорова 11 е, 31 декабря в одной из комнат произошло возгорание. Об этом 31 декабря сообщается в пресс-службе регионального управления ГСЧС Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возгорание произошло на пятом этаже девятиэтажного здания общежития. Прибывшие на место события спасатели выяснили, что в указанной комнате общежития горел матрас. Пожар был ликвидирован достаточно быстро.

Спасателями были эвакуированы на улицу трое человек из соседних комнат. Всего из здания было эвакуировано 50 человек. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Житомирской области в результате взрыва пиротехнического изделия мужчина попал в реанимацию с ожогами и переломами костей черепа.