Великий Новгород, , 14:26 — REGNUM В Великом Новгороде ночью сегодня, 1 января 2020 года, было совершено убийство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, в комнате одного из общежитий города была найдена убитой 40-летняя женщина.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель погибшей, который, как полагает следствие, в ходе совместного распития спиртных напитков нанёс женщине смертельный удар ножом в шею.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В отношении подозреваемого в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения — следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Расследование всех обстоятельств совершённого преступления продолжается.