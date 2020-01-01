Житомир, Украина, , 14:47 — REGNUM В Житомирской области Украины сорокалетний мужчина получил ожоги лица, переломы кости черепа и был доставлен в реанимационное отделение областной больницы. Об этом 1 января сообщается в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как выяснилось, во время празднования нового года в сельском клубе, мужчина зажег салют, после чего пиротехническое изделие резко взорвалось. Очевидцы события незамедлительно вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован прибывшими на место происшествия медицинскими работниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе в результате взрыва самогонного аппарата двое человек получили ожоги.

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