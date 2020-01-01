Самара, , 14:20 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла вечером 31 декабря около 22:00 на 19-м километре автодороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan, не справившись с управлением при сложных дорожных и метеоусловиях, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Primera.

В результате ДТП погиб на месте 54-летний пассажир Renault. Оба водителя легковых автомобилей и 51-летняя пассажирка Nissan были госпитализированы с травмами в медучреждение.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту аварии начата проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Самарской области.

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