Гонконг, Китай, , 14:16 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга применили против протестующих слезоточивый газ, об этом 1 января сообщает Al Arabia.

Десятки тысяч людей вышли на марши протеста в первый день нового 2020 года, чтобы выразить недовольство политикой властей автономии.

Первоначально шествие планировалось как мирная акция, однако протест быстро перерос в столкновение с полицией.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются свыше полугода. Демонстранты выступают против политики правительства, направленной, как им кажется, на умаление автономных прав региона от континентального Китая.

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