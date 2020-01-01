Самара, , 14:16 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Елховском районе на 103-м километре автодороги Самара — Ульяновск. По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля Nissan Primera из-за плохих погодных условий потерял управление автомобилем и допустил выезд на полосу встречного движения. На встречной полосе движения произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым пассажирским автобусом Man Lion's Regio.

В результате ДТП пострадали водитель Nissan Primera и два его пассажира, все пострадавшие являются жителями Татарии. В автобусе в момент ДТП находилось 49 пассажиров и два водителя. Пассажиры и водители были пристёгнуты ремнями безопасности, никто из них не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии уточняются, Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ДТП.

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