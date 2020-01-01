Багдад, , 13:52 — REGNUM Американские военные применили слезоточивый газ для того, чтобы разогнать демонстрантов, который пытались взять штурмом посольство Соединенных Штатов в Багдаде. Об этом сегодня, 1 января, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне возле здания посольства США в столице Ирака началась стихийная акция протеста после того, как американские беспилотники нанесли авиаудары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ирака и Сирии.

Американское командование перебросило в посольство сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты.

Однако протестующие даже ночевали возле здания посольства. С утра 1 января протесты возобновились и демонстрантов стало еще больше.

В тот момент, когда демонстранты пытались поджечь крышу посольства, его охрана применила слезоточивый газ.

При этом Госдеп США утверждает, что за атакой на посольство в Багдаде стоит Иран.