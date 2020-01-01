Найроби, , 14:17 — REGNUM Власти Кении предупредили граждан об угрозе надвигающегося голода, об этом 31 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной возможной катастрофы стало недавнее вторжение саранчи, пришедшее из соседнего государства Сомали.

«Саранча уничтожила готовую сельскохозяйственную продукцию», — заявил в комментарии изданию местный фермер Хасан Ахмед.

Отмечается, что в текущем сезоне наблюдались благоприятные природные условия для сбора урожая, однако нашествие саранчи внесло коррективы в позитивный прогноз местных фермеров.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН саранча уничтожила тысячи гектаров посевов в указанных районах, что стало крупнейшим происшествием за последние 25 лет.

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