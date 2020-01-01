Пекин, , 14:18 — REGNUM Техническая неисправность стала причиной возврата в аэропорт Пекина вылетевшего из него самолёта авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 1 января сообщает газета Beijing News.

Самолёт, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из аэропорта «Дасин» в Пекине в 09:30 по местному времени (04:30 мск). Но после взлёта авиалайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Пекина, выработав предварительно топливо. Поясняется, что посадка была вызвана сбоем в одной из систем самолёта

После посадки самолёту был проведён техосмотр и ремонт. Воздушное судно вновь поднялось в воздух в 14:30 (09:30 мск) и направилось в пункт назначения. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих человек при крушении самолёта в американском штате Техас.

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