Джакарта, , 14:19 — REGNUM В результате наводнения в Индонезии по меньшей мере четыре человека погибли, об этом 1 января сообщает Associated Press.

Стихия обрушилась на столицу государства, город Джакарту. Власти государства вынуждены были закрыть некоторые учреждения, в частности аэропорт, а также переместить тысячи человек.

Наводнение, вызванное проливными дождями, привело к затоплению тысячи домов во многих районах столицы, власти города отключили электричество и систему водоснабжения.

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