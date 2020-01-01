Киев, , 14:10 — REGNUM В преддверии Нового года, 30 декабря, в Печерском районе столицы Украины произошла крупная квартирная кража. Об этом 31 декабря сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, пока хозяин квартиры, которая находится в жилом комплексе «Новопечерские липки», находился в отъезде, его квартиру обокрали. Возвратившись домой, хозяин не смог открыть входную дверь, так как замки были повреждены. Владелец жилья в элитном жилом комплексе Киева смог попасть в свою квартиру вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

«Добычей воров стали доллары и евро на сумму около 1,3 млн гривен, швейцарские часы фирмы Rado за 3 тысячи долларов и шуба из волка, которую потерпевший оценил в 4 тысячи долларов», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Мукачево (Закарпатская область Украины) неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета.

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