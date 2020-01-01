Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM Двое индийских военных погибли в результате перестрелки с пакистанскими террористами в Джамму и Кашмире. Об этом 1 января сообщает издание India Today.

Инцидент произошёл возле линии разграничения в районе Раджури. Двое боевиков предприняли попытку проникнуть на территорию Индии из Пакистана. При этом было совершено вооружённое нападение на индийских военных.

После гибели военнослужащих на территории, где произошло столкновение с боевиками, началась масштабная военная операция в секторе Наушера по оцеплению и розыску террористов.

Напомним, ситуация в Джамму и Кашмире обострилась после объявления властями Индии решения об упразднении штатов, на основе которых были созданы две союзные территории. Такое решение было принято для облегчения интеграции бывших штатов Джамму и Кашмир в состав Индии. Пакистан, претендующий на часть территории штата Кашмир, в свою очередь, резко осудил данное решение. При этом преобладание мусульманского населения на территории Джамму и Кашмир постоянно порождает сепаратистские настроения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стычке между военными Индии и Пакистана вдоль границы Кашмира. В результате перестрелки погибли трое индийских военнослужащих и двое пакистанских.

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