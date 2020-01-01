Мегион, Югра, , 13:21 — REGNUM В Югре 31 декабря обокрали киоск с пиротехникой. Ущерб для предпринимателя составил 100 тыс. рублей. Подозреваемые установлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть Мегиона обратился местный предприниматель с заявлением о краже новогодних фейерверков и салютов. Ночью неизвестные взломали замок его ларька и похитили значительную часть товара.

Быстро были установлены подозреваемые 20 лет и 21 года. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Удалось практически всё похищенное.

Один из подозреваемых признался, что хотел в новогоднюю ночь выйти на городскую площадь и устроить из украденного фееричный салют. Другой собирался продать фейерверки и на эти деньги купить подарки близким.

По факту возбуждено уголовное дело по п."а» «б» «в» ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.