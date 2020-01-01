Париж, , 14:14 — REGNUM Один человек погиб, ещё 20 пострадали в результате неправильного обращения с пиротехникой во время празднования Нового года во Франции. Об этом 1 января сообщает ряд французских СМИ.

По данным издания Dernieres Nouvelles d"Alsace (DNA) в городе Агно в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции мужчина погиб в результате разрыва петарды типа «мортира».

Согласно информации радиостанции France Bleu Alsace, в Страсбурге при неправильном обращении с пиротехникой пострадали десять человек, в том числе дети. Шестерым пострадавшим потребовалось оперативное вмешательство.

В городе Кольмар восемь человек были госпитализированы после запусков петард и фейерверков в новогоднюю ночь. А во французском городе Мюлуз пострадали три человека при неосторожном обращении с пиротехникой, они отделались лёгкими ранениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе из гранатомёта на улице украинского города Мукачёво в новогоднюю ночь. В результате инцидента никто не пострадал.

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