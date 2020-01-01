Мехико, , 13:10 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли в результате стычки между заключёнными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли в центральной части Мексики. Об этом 1 января сообщает в Twitter министерство безопасности штата Сакатекас.

Крупная стычка между заключёнными произошла около 17:00 по местному времени. Остановить её удалось только благодаря вмешательству представителей силовых структур.

В результате массовой драки 15 человек погибли на месте происшествия, ещё шестеро были доставлены в больницу с травмами, один из пострадавших позднее скончался.

После стычки между гражданами, лишёнными свободы, на месте был произведён досмотр, в результате которого обнаружены и изъяты четыре единицы огнестрельного, а также холодное оружие и множество запрещённых предметов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели, как минимум, 13 человек, в результате бунта заключённых в тюрьме на атлантическом побережье Гондураса.

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