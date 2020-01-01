Благовещенск, , 13:01 — REGNUM Двухлетний мальчик, пропавший накануне, найден живым в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Амурской области.

Заявление о пропаже ребёнка поступило в правоохранительные органы от его отца. Мужчина указал, что мать ребёнка отправилась с ним на прогулку и вернулась домой одна, так и не сумев пояснить, где находится сын.

В настоящее время мальчик размещён в медучреждении, где медики наблюдают за его состоянием здоровья. Решается вопрос об изъятии ребёнка у родителей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Уточняется, что семья не состояла ранее на учёте в органах опеки.

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