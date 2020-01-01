Оренбург, , 13:05 — REGNUM Возобновлено движение автотранспорта по трасе М-5 «Урал» в Оренбурской области. Об этом сообщает 1 января ГУ МЧС по региону.

Ограничение движения для всех видов автотранспорта было снято в 09:00 (07:00 мск).

Напомним, ранее из-за плохих погодных условий было полностью ограничено движение автотранспорта по участку трассы М-5 в Оренбургской области. Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н.п. Краснощеково) — 260 км (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177−184 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении МЧС об ухудшении погоды и сильной метели в Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели