Мукачево, Украина, , 11:46 — REGNUM Полиция города Мукачево Закарпатской области Украины устанавливает личность злоумышленника, который открыл стрельбу из гранатомета на одной из улиц города. Об этом 1 января сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба полиции, выстрел из ручного гранатомета был совершен злоумышленником на улице Ференца Листа. В результате выстрела никто не пострадал.

В полиции уточнили, что сообщение о совершенном из гранатомета выстреле поступило в полицию 31 декабря в 23:30 (00:30 мск). «Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Кировограде в результате взрыва гранаты погиб участник так называемой АТО.

Читайте также: В Кировограде в результате взрыва гранаты погиб «герой АТО»