Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбургской области 31 декабря на участке трассы от Кувандыка по направлению к населенному пункту Краснощеково в снежном плену оказался автомобиль с водителем. Иномарку занесло снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Водитель провел в заблокированном автомобиле около двух часов. Занесённую снегом машину обнаружила оперативная группа спасателей во время мониторинга трассы.

» ПСЧ № 35 откапали иномарку и доставили мужчину и автомобиль в ближайший пункт обогрева» , — отметили в ведомстве.

Напомним, в Оренбужье 31 декабря бушевало ненастье. Вечером ряд трасс закрыли. Движение транспорта по ним возобновили только в 10:00 местного времени (08:00 мск) 1 января.