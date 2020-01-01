Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах. Угрозы цунами нет.

По имеющимся данным, жертв и разрушений нет.