Киев, 1 января 2020, 09:37 — REGNUM Несколько киосков одного из рынков столицы Украины, расположенного в районе жилого массива Троещина, были повреждены неизвестными. Инцидент произошел ночью с 30 на 31 декабря с применением дымовых шашек и оружия, сообщили 31 декабря в пресс-службе национальной полиции города Киева.
Как сообщает пресс-служба киевской полиции, ночью 31 декабря поступило сообщение о том, что на рынке, который находится на улице Драйзера в Деснянском районе украинской столицы, неизвестными была открыта стрельба.
В ведомстве также уточнили, что пострадавших в ходе инцидента нет. По данному факту начато уголовное производство по статьям «хулиганство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Винница неизвестный в целях ограбления пытался взорвать банкомат.
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