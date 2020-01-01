Владивосток, , 08:51 — REGNUM На главной площади Владивостока в новогоднюю ночь был сожжен символ Нового 2020 года — фигура мыши. Об этом сегодня, 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 27 декабря на центральной площади Владивостока была установлена фигуры мыши, как символа наступающего 2020 года. Однако водитель автомобиля Subaru решил устроить дрифт на площади и сбил фигуру своим автомобилем. Водитель был задержан. Он оказался трезв.

Данная фигура, стоимость которой оценивается в 677 тысяч рублей, находится в собственности у подрядчика, который украшал площадь к Новому году.

Убирать поврежденную мышь не стали, на время разбирательства.

Однако в новогоднюю ночь мышь была сожжена. Теперь полиция выясняет, кто это сделал.