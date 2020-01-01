Тюмень, , 06:52 — REGNUM Тюменскую семью с пятью детьми в Новый год выгоняют на улицу. Об этом сообщает ИА «Наш город».

Их квартира продана банком на торгах из-за долгов по ипотеке, а новые владельцы требуют освободить жильё.

В ипотеку многодетная семья брала 1,5 млн рублей у «Транскапиталбанк» под 16% годовых в 2016 году. Супруги неплохо зарабатывали в торговой фирме, купили квартиру за более 3 млн рублей, но оба были сокращены. Отец семейства устроился на работу, однако его доход составлял ровно столько, сколько было необходимо для оплаты ипотеки. На просьбы семейства об ипотечных каникулах банк ответил отказом.

В конце 2018 года квартира была выставлена на торги. Несмотря на наличие пяти детей, суд прошёл в упрощённом порядке, без представителей опеки. Квартиру банк продавал за «смешные» деньги, на 1,3 миллиона дешевле рыночной стоимости.

Многодетные родители посчитали суд неправедным и подавали апелляции по данному решению, но безуспешно. Хотя они уже выразили готовность выплачивать ипотеку и далее.

В такой ситуации городские власти должны предоставлять маневренное жильё из расчёта 6 кв. м. на человека. Но в крыше над головой многодетной семье отказали и в мэрии, сообщает издание.

На данный момент семья намерена оспорить оценку их квартиры и продажу по заниженной стоимости. Ведь если бы их жильё было реализовано по рыночной цене, они бы получили на руки хоть какие-нибудь деньги на тот же временный съём квартиры. У новых собственников квартиры тоже дети и они хотели вселиться ещё до новогодних праздников. Для покупки квартиры раздора другая сторона конфликта продала собственное жильё и тоже фактически находится на улице.

Очередное судебное заседание по выселению многодетной семьи намечено на 13 января.