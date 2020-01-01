Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Как минимум два человека погибли при падении самолета в районе Канзас-сити, штат Техас, сообщает Kansas City Star со ссылкой на местную полицию.

Как стало известно, одномоторный самолет Mooney M20S рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта округа Джонсон. Сразу же после падения машина загорелась. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные обнаружили тела двух человек.

Пока не ясно, что могло стать причиной крушения летального аппарата. Идет расследование.